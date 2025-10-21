Dolar
41.97
Euro
48.78
Altın
4,133.53
ETH/USDT
3,920.00
BTC/USDT
110,009.00
BIST 100
10,484.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Koray Taşdemir  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi

Kuveyt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı'mız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi

Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet