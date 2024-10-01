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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan babası vefat eden Ümit Davala'ya başsağlığı telefonu

Mehmet Tosun  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan babası vefat eden Ümit Davala'ya başsağlığı telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden eski milli futbolcu Ümit Davala'ya başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, babası Ali Davala'yı kaybeden Ümit Davala'yı telefonla arayan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan babası vefat eden Ümit Davala'ya başsağlığı telefonu

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