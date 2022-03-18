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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

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