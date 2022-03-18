Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası… 🇹🇷 pic.twitter.com/VSCcxB06Wk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.