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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya platformlarında suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Rakipoğlu, Emrah Gökmen  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün bir kişinin bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli kelimelerle paylaşım yaptığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen B.Ö. (40) isimli kadın polis ekiplerince Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilen şüpheliye bazı tetkikler yapıldı.

Şüphelinin, tetkiklerin ardından 3 hafta gözlem altında tutulmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

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