Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.