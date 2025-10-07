Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Mikail Bıyıklı  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

