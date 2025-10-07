Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikail Bıyıklı  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.

