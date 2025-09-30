Dolar
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Mümin Altaş  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
