Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" ifadesini kullandı.