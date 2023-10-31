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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" dedi.

31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" ifadesini kullandı.

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