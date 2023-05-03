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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek her engeli aşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Gabar'da petrol keşfedilmesine ilişkin, "Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız." ifadesini kullandı.

Eda Özdener  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek her engeli aşacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletle paylaştıklarını hatırlattı.

"Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor." ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer aldığını ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran Türkiye'nin, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemediğini, ettirilmediğini belirtti.

Erdoğan, merhum Raif Karadağ'ın yıllar önce yayımlanan "Petrol Fırtınası" kitabında Türkiye'nin bu kaynaklardan niçin dışlandığının cesaretle anlatıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye'ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz. Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış… Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye'deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz. Bunların hepsi Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgahı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız."

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