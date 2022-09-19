Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'yi kabul etti.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.