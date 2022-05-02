Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız." dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii’nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor https://t.co/s4FDnqghQk— AA Canlı (@AACanli) May 2, 2022
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır."
Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık." dedi
Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, bayram namazını burada kıldı.
Erdoğan, namazın ardından camide yaptığı hitapta, cemaatin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Rabbim daha nice bayramlara bizleri kavuştursun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını geride bıraktık ve bayramla da Rabbim bizleri müşerref kıldı. Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.
Bayramların hele hele dini bayramların kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tavan yaptığı günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Buna çok çok muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Ve böyle bir dönemde şu anda hamdolsun İstanbul'umuzun en büyük camisinde bir araya geldik ve burada şu anda kardeşliğimizi tesit ediyoruz, teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua, bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı bizlere lütfetsin.
İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca, bir taraftan şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi de inşallah yetişir orada da bu bayram namazlarını kılmayı Rabbim bizlere lütfetsin ve bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeşliğimizi ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfuyla bu işleri de başaracağız."
Erdoğan, konuşmasının ardından camideki cemaatle bayramlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.