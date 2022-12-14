Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmen doğal gazının batı pazarlarına nakline artık başlamalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı hakkında "Gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin "Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.