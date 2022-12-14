Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla dar katılımlı ve heyetlararası görüşmeler gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi.
Üç Lider, dar katılımlı toplantının ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.