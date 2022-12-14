Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.