Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü https://t.co/fknoPBZvxX— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 14, 2022