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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi öncesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "aile fotoğrafı" çekimine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 14.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

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