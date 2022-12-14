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Son dönemdeki yağışlar kanoladaki "kuraklık stresi"ni ortadan kaldırdı

Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar, ekim döneminin ardından kuraklık stresi yaşayan kanolaya "can suyu" oldu.

Gökhan Zobar   | 14.12.2022
Son dönemdeki yağışlar kanoladaki "kuraklık stresi"ni ortadan kaldırdı Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Sonbaharı kurak geçiren kentte, son dönemdeki yağışlar tarlaları yeşertti.

Yağışlar, ekim mesaisinin tamamlanmasının ardından yağmura hasret kalan kanolanın köklerinin, yapraklarının güçlenmesini sağladı.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, kanolanın önemli bir yağlık bitki olduğunu söyledi.

Kanolanın birim alandan en fazla bitkisel yağ elde edilen bitkilerin başında geldiğini, üretiminin ayçiçeğindeki yükü azaltacağını vurgulayan Kaya, "Ülkemizin yağ ihtiyacının karşılanmasında tüm yük ayçiçeğine binmişti. Kışlık bir yağlık bitkisine kesinlikle ihtiyacımız var. Kanolanın bu anlamda üretimi kesinlikle yapılması gereken bir bitki." diye konuştu.

Kaya, kanolanın kış aylarına belli bir olgunlukta girebilmesi için erken ekildiğini anlattı.

Ekim ve kasım aylarındaki kuraklığın kanolayı olumsuz etkilediğini aktaran Kaya, son dönemdeki yağışlarla birlikte kuraklık stresinin ortadan kalktığını dile getirdi.

Prof. Dr. Kaya, yağışlarla birlikte bitki çıkışlarının sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kanolanın yapraklarının ve kök tacının tam olarak oluşması, kışa hazırlıklı girmesi çok önemli. Çünkü kanola kış aylarındaki don olaylarından çok etkilenen bir bitki. Özellikle ekim ayı tamamen kurak geçti, kasım ayında da güzel bir yağış almadık. Ekim hazırlığı ve tohum atma sürecinde sıkıntılar yaşandı. Yağışlar da gelmeyince kanolaların düzgün çıkmayacağı kanısına kapılmıştık. Fakat bu son gelen yağışlar kanola bitkisindeki çıkışları sağladı. Henüz tam kışa hazırlıklı diyemeyiz ancak 10-15 günlük daha güneşli bir hava kök tacının tam gelişimini ve kışa hazır girmesini sağlar."

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