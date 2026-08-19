Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Burcu İnanır Karagöz, Murat Seyman, Ömer Faruk Yalçın
19 Ağustos 2026•Güncelleme: 19 Ağustos 2026
Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda yangın çıktı.
Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 6 uçak ve 6 helikopter, karadan ise 45 arazöz, iş makinesi ve 269 personelle müdahale ediliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.