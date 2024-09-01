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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım konusu ele alındı.

İrem Demir,  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi." denildi.


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