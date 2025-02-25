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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Buğrahan Ayhan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirdi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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