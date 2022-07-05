Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül ile Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının keskin nişancı atışıyla şehit düşen Özgül ile aynı bölgede teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Bal'ın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.