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İçişleri Bakanı Soylu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özgül için İstanbul’da Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül ile Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 05.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının keskin nişancı atışıyla şehit düşen Özgül ile aynı bölgede teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Bal'ın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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