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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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