Dolar
28.92
Euro
31.15
Altın
2,025.49
ETH/USDT
2,256.30
BTC/USDT
43,880.00
BIST 100
7,855.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle bugün Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "doğal gaz desteği" açıklaması
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Expo City Dubai'de stant açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 101. sayısı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 101. sayısı yayımlandı
Lübnanlı Bakan: İsrail'in öldürdüğü gazeteciler İsraillilerin işlediği suçların ortaya çıkarılmasında rol oynadılar

Lübnanlı Bakan: İsrail'in öldürdüğü gazeteciler İsraillilerin işlediği suçların ortaya çıkarılmasında rol oynadılar
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" paneli düzenlendi

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" paneli düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet