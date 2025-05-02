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Genç iletişimciler, İzmir'deki "dijitalleşme yolculuğu" çalıştayında buluştu

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler" projesi kapsamında, "Genç İletişimcilerin Dijitalleşme Yolculuğu Çalıştayı" düzenlendi.

Mustafa Güngör  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Genç iletişimciler, İzmir'deki "dijitalleşme yolculuğu" çalıştayında buluştu Fotoğraf: İletişim Başkanlığı İzmir Bölge

İzmir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünce, kurumda gerçekleştirilen programda, öğrencilere dijital medya okuryazarlığı, dezenformasyonla mücadele, dijital habercilik ve yeni medya konularında bilgi verildi.

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İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, yaptığı konuşmada, Türkiye İletişim Modeli ile hedeflenen sağlıklı enformasyon akışının, kamuoyu açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sümeyra Duman moderatörlüğünde, kamu kurumları temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, yerel gazete, internet haber siteleri ile radyo-televizyon ve haber ajanslarının temsilcileri, medyanın geçirdiği dijital dönüşüm ve bununla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarla ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştı.

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