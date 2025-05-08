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İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde şehir hastaneleri ele alındı

Derginin 18. sayısında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları ile Türkiye'nin uzay alanında yürüttüğü projelere ve nisan ayında hizmete alınan milli uydu TÜRKSAT 6A konuları yer aldı.

Merve Yıldızalp  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde şehir hastaneleri ele alındı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin 18. sayısında, sağlıkta dönüşüm süreciyle birlikte hizmete giren şehir hastaneleri değerlendirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, derginin "Ayın Dosyası" bölümünde, modern teknolojiyle donatılan ve insan odaklı hizmet sunan şehir hastanelerinin kuruluş süreci, yapısal özellikleri ve sundukları hizmetler ele alındı.

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Derginin "Türkiye" bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları ve nisan ayı Türkiye gündemi kronolojik olarak yer aldı. Ayrıca TRT tarafından düzenlenen 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ile Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı da bu sayıda işlendi. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın bu vesileyle kaleme aldığı makaleye de yer verildi.

"Uzayda Türkiye Markası" başlıklı dosyada, Türkiye Marka Ofisi tarafından hazırlanan içerikte, Türkiye'nin uzay alanındaki projeleri ile nisan ayında hizmete alınan milli uydu TÜRKSAT 6A mercek altına alındı.

"Spor" bölümünde ise Türkiye'nin tanıtımında önemli yere sahip 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun geçmişi ve bugünü değerlendirildi.

Nisan ayı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası zirveler, yurt dışı ziyaretler ve çok yönlü diplomasi trafiği de dergide yer verilen başlıca konular arasında yer aldı.

Türkeş, vefatının 28. yılında anıldı

Dergide ayrıca, "Küreselleşmenin Paradoksu: Tarifeler Çağı" başlıklı analiz ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na dair değerlendirmeler yer aldı.

"Kültür-Sanat" bölümünde, "Hat Sanatı: Sabrın ve Zarafetin Harflerde Yansıması" başlığıyla, geçen aylarda hayatını kaybeden "Hattatların Reisi" Hasan Çelebi anılırken hat sanatının inceliklerine de değinildi.

23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Arşivi, Anadolu Ajansı ve YEĞİTEK Arşivi'nden özel fotoğraflar da okuyuculara sunuldu.

"Vefa" bölümünde ise Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı ve ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş, vefatının 28. yılında hayat hikayesi ve arşiv fotoğraflarıyla anıldı.

"Yayın" bölümünde ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Antalya Diplomasi Forumu Açılış Konuşması", "İletişim ve Diplomasi Dergisi Filistin Özel Sayısı" ve "2024'te Ne Yaptık?" başlıklı eserler tanıtıldı.

Başyazısı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kaleme alınan dergi, "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür-Sanat", "İletişim" ve "Yayın" olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.

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