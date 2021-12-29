Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


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