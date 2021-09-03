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Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

Muhittin Sandıkçı   | 03.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - Anadolu Ajansı

Rize

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

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