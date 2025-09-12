Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisiyle birlikte "12 Dev Adam" etiketine de yer verildi.

