Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Doha

Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Görüşmenin ardından, heyetler bir araya gelecek ve ortak anlaşmaların imza törenine geçilecek.

