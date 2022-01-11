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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilikte basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör'ü kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı yapıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da hazır bulundu.

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