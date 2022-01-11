Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı yapıldı.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.