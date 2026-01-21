Dolar
43.30
Euro
50.81
Altın
4,868.14
ETH/USDT
2,977.50
BTC/USDT
89,834.00
BIST 100
12,704.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen “Dünya Ekonomik Forumu”nda konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet