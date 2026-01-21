Dolar
43.30
Euro
50.64
Altın
4,825.50
ETH/USDT
3,033.00
BTC/USDT
90,016.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı’dan yayındayız.
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1, 23.28'de de 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut, Emrullah Cesur  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlçede saat 23.28'de de 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
HÜRJET'ler İspanya'daki tren kazası kayıpları anısına uçtu
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Depremin acılarını sporla hafifletti

Malatyalı esnaf yeni çarşıdaki iş yerlerinde kepenk açmaya hazırlanıyor

Malatyalı esnaf yeni çarşıdaki iş yerlerinde kepenk açmaya hazırlanıyor
Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik yeni yatırımlar yolda

Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik yeni yatırımlar yolda
Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet