Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1, 23.28'de de 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İlçede saat 23.28'de de 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.