Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini kabul etti.

Harun Kutbe  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ezidi heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik. Mezopotamya'nın kadim halklarından, köklü ve zengin kültürel geçmişe sahip Ezidi kardeşlerimiz, binlerce yıllık ortak kültürümüzün ve birlikte yaşama irademizin önemli bir parçasıdır. Kardeşlik hukuku temelinde, inanç özgürlüğünü esas alan, toplumsal entegrasyonu güçlendiren bir anlayışla bölgemizin kültürel ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için toplumumuzun tüm kesimleriyle istişarelerimize devam edeceğiz. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat başta olmak üzere kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

