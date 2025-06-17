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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

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İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze'yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor

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