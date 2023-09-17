Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,624.80
BTC/USDT
26,508.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
"Büyük Aile Buluşması" sessiz yürüyüşle tamamlandı
AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi
Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı
Selin vurduğu Derne'deki arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz

BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlıyım

BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma konusunda kararlıyım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, mücadeleyi asla bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet