Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.
Avrupa’nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan #Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2022
Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/JMXHFg1uRK
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.
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