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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Mümin Altaş   | 11.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.


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