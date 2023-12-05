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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki mezalimin bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor." dedi.

05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki mezalimin bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor

Katar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail-Filistin çatışması) Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır." dedi.

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