Dolar
38.75
Euro
43.65
Altın
3,334.04
ETH/USDT
2,328.60
BTC/USDT
102,888.00
BIST 100
9,350.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası Açılış Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'na katılıyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmekten kaçınması yönündeki tavsiyesini yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan gelişmelerin daha da kötüye gittiğini belirterek, güvenlik şartları karşısında, Sudan'a ilişkin 27 Aralık 2023'te Seyahat ve Güvenlik Duyurusu'nun halen geçerli olduğunu hatırlattı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmekten kaçınması yönündeki tavsiyesini yineledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu çerçevede, Türk vatandaşlarının elzem olmadıkça Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve halihazırda Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının ise tedbirli olmaları tavsiye edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Sudan'da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan'dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan'dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, gelişmelere dair müteakip duyuruların Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz ile '+249 90 094 2738' numaralı acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile '+90 312 292 29 29' numaralı telefon üzerinden temasa geçmesi mümkündür." ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
DMM, "ABD Ankara Konsolosluğu görevlilerinin sabıka kaydına erişimi var" iddiasını yalanladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Anneler Günü Pikniği" etkinliği
Beykoz Belediyesinin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına ilişkin soruşturma
Düzce'de haşemalı kadının tatil sitesinin havuzuna alınmaması "ayrımcılık" sayıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmekten kaçınması yönündeki tavsiyesini yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmekten kaçınması yönündeki tavsiyesini yineledi

Sudan'da stratejik noktalara İHA saldırıları çatışmaların seyrini değiştiriyor

Türkiye'den gönderilen "2. İyilik Gemisi" Sudan'a ulaştı

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
Uluslararası Af Örgütünün "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu Raporu" açıklandı

Uluslararası Af Örgütünün "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu Raporu" açıklandı
BM, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi

BM, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet