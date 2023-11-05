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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur." dedi.

05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(Gazze'deki) Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız." diye konuştu.

CHP Kurultayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkan seçilmesine ilişkin, "Bay bay Kemal, terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine" dedi.

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