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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da "NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu"na katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Mehmet Tosun  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Washington

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da,​​​​​​​ Macron ile görüştü.

11.07.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını ifade etti.

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