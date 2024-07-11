Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Washington
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, Macron ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemine vurgu yaptı.
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.