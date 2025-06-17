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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" dedi.

Esra Taşkın  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur

Paris

G7 Liderler Zirvesi nedeniyle Kanada'da bulunan Macron, burada basına konuşarak, zirve sonrası yayımlanan G7 açıklamasıyla İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerinin ifade edildiğini söyledi.

"İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur çünkü o zaman kaos olur." şeklinde konuşan Macron, İran'ın nükleer ve balistik meselesi konusunda bir çerçeve oluşturmak için yeniden görüşmelerin başlaması gerektiğini vurguladı.

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Macron, 10 yıldır Fransa'nın bu konudaki tutumunun değişmediğine işaret ederek, "8 yıldır buna sürekli bağlı kaldım. Fikir değiştirmiyorum ve dün size söylediğimden farklı bir şey söylemiyorum. Bazı yöneticiler fikir değiştiriyorsa, bu fikir değişikliği konusunda cevap vermek onların işi. Bana yorum yapmak düşmez." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği sorusuna Macron, "Bilmiyorum. Gündem yorumlayıcısı değilim." yanıtını verdi.

"ABD yönetiminin fikir değişikliklerinden sorumlu değilim"

Macron, bu konuda söylemesi gerekenleri halihazırda dile getirdiğini belirterek, "Size söylediğimin aynısını dün Başkan Trump'a söyledim. Herkesi masanın etrafına toplamak için ABD'ye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili "bir ateşkesi değil, gerçek bir sonu" talep ettiği yönündeki sözleri hakkında Macron, "Muhtemelen bir fikir değişikliği oldu ancak ABD yönetiminin fikir değişikliklerinden sorumlu değilim." dedi.

Macron, Trump'ın kendisinin hiçbir şey anlamadığına yönelik değerlendirmesiyle ilgili de "Bu beni etkilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın İsrail'in güvenliğine dikkat ettiğini vurgulayan Macron, "İsrail'in kendisini müdafa etme hakkı olduğunu" ancak bölgesel istikrarsızlığa yol açacak eylemleri desteklemediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını, balistik programını azaltmayı, sivil nükleerini sınırlandırmayı ve uluslararası denetim altına almayı amaçladıklarını belirterek, istikrarı bozan bölgesel gruplara yönelik yardımların azaltılmasını hedeflediklerini de kaydetti.

Enerji altyapılarına ve sivillere yönelik saldırılara karşı olduklarını dile getiren Macron, rejim değişikliğine yol açacak askeri eylemlere de karşı olduğunu çünkü sonrasında neyin geleceğini kimsenin bilmediğini aktardı.

Macron, "Herhangi biri 2003'te Irak'ta yapılanın doğru bir fikir olduğunu düşünüyor mu? Herhangi biri geçen on yılda Libya'da yapılanın doğru bir fikir olduğunu düşünüyor mu? Hayır." şeklinde konuştu.

Emmanuel Macron, zirvede, Fransa'nın gelecek yıl Evian-les-Bains'da G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurduğunu kaydetti.

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