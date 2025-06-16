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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'da başladı.

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16.06.2025

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