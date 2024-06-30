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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

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