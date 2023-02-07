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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Çiller ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.


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