Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,366.32
ETH/USDT
2,459.20
BTC/USDT
103,464.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre kirletenlere son 5 ayda 1 milyar 140 milyon lira idari ceza uygulandı
Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı
Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

İsrail, bayram sabahı da Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam etti

İsrail, bayram sabahı da Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam etti

Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı

Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

Antalya'da yıllardır aynı geleneği yaşatan mahalle sakinleri cami avlusundaki çocuklara şeker dağıttı

Antalya'da yıllardır aynı geleneği yaşatan mahalle sakinleri cami avlusundaki çocuklara şeker dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramını kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet