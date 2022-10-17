Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.