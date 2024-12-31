Dolar
35.36
Euro
36.71
Altın
2,615.22
ETH/USDT
3,445.90
BTC/USDT
96,096.00
BIST 100
9,886.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.

Gökçe Karaköse  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam şehrinin sakinleriyle bir araya geldi.

Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, onlara karanfil hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
Bakan Güler: Son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadele edeceğiz
TOKİ, 2024'te 70 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği

Alanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız
Ahilik kültürünün anlatıldığı müze yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Ahilik kültürünün anlatıldığı müze yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden aşkla çalıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden aşkla çalıştık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet