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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyet'imizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Selma Kasap  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin bayram sevincini paylaşan tüm dostlarına, tüm misafirlere, Türk milleti adına teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Devlet-i ebed müddet" inancıyla asırlardır vatana, millete ve devlete hizmet eden herkese şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir." mesajını paylaştı.

"Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinin tüm birikimine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyet'imizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. Bu anlayışla son 22 yılda ülkeyi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyet'imizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihi reformları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Gazi Mustafa Kemal'in, 'Milli Mücadele'nin maksat ve gayesi, milletin tam istiklalini ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir' diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa gerçeğe dönüştürdük. Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştırdık, vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını sağladık."

Erdoğan, şimdi de "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci asrını dünyada milletin asrı yapmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz"

Türkiye'nin her başarısının bölgedeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Harici ve dahili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hala bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hasılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, mesajında, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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