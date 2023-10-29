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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletçe 'en büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.

Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık.

Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmakta kararlıyız.

Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun."


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