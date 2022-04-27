Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir zatla (Osman Kavala) ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü." dedi.
Erdoğan, "Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları kaydetti:
"(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.