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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

İsa Toprak  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

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